МЗС РФ хоче, щоб США "змінили ставлення" до російських журналістів в країні

Акредитовані в Росії співробітники американських ЗМІ відвідали у понеділок МЗС Росії - під час зустрічі їм висунули ультиматум, зажадавши від Вашингтона "змінити ставлення" до російських журналістів у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Шеф-кореспондент американської телекомпанії Alhurra TV Ферас Алмардіні розповів, що його та колег попередили про можливі заходи у відповідь, якщо Вашингтон "не змінить своє ставлення" до російських журналістів, які працюють у США.

"Нам поки дали три місяці. Якщо ставлення до російських ЗМІ у Вашингтоні не зміниться, то, напевно, буде якась відповідь", - поінформував він.

На зустрічі також були присутні співробітники московських корпунктів Wall Street Journal, CNN, AP, NPR та інших ЗМІ.

Раніше прессекретар МЗС РФ Марія Захарова анонсувала, що журналістам на зустрічі буде надано роз'яснення наслідків ворожої лінії їхнього уряду.

8 травня Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох кремлівських телеканалів: "Перший канал Росія", телеканал "Росія-1" та "Телерадіомовна компанія НТВ".

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