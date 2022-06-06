Не менше 60% українців через війну потребують психологічної підтримки, - Зеленська

Перша леді заявляє, що, за підрахунками МОЗ, через російську агресію психологічної підтримки потребують не менше 60% українців.

Про це Олена Зеленська написала у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, через російську агресію відомо про 40 тис. випадків загибелі чи поранення громадян України. 3 млн людей перебувають на тимчасово захоплених територіях. Понад 8 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами і 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон.

Перша леді наголосила, що 44% громадян України розлучені із сім'єю, а 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений.

"Все це - прямі показання до психологічної допомоги. За підрахунками МОЗ, нині її потребують не менш як 60% українців", - зауважила Зеленська.

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"Психологи кажуть, що ця війна, навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, "відіграватиметься" на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути - заради наших людей, які так багато пережили", - додала перша леді.