Літаки РФ за добу 39 разів вилітали для бомбування території України, - Мотузяник
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Противник чинить інтенсивний вогневий вплив і проводить штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. Оперативно-тактична авіація ЗС Росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, у т.ч. сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет", - сказав він.
В Міноборони заявляють, що противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Також агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами "Бастион-П" з позиційного району в західній частині Криму.