На заході України створили табір для військовополонених РФ, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про створення табору для військовополонених із Росії в одній із західних областей України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну", – сказав міністр.

За його словами, росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту.

Малюська зазначив, що рівень утримання військовополонених "трохи краще, ніж утримання ув’язненого чи засудженого": у них є доступ до Червоного Хреста, краще харчування та засоби гігієни.

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