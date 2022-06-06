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США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн

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США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн
Сполучені Штати Америки передають українським правоохоронцям і прикордонникам рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Українські прикордонники, нацгвардійці і поліцейські проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах.  Пишаємося тим, що зміцнюємо наше партнерство з МВС і міністром Монастирським. Підтримуємо правоохоронні органи рятувальним обладнанням на $50 млн. Воно вже в дорозі", - зазначила Бріджит Брінк.

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