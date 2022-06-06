Україну не покликали на перемовини РФ і Туреччини щодо експорту зерна Чорним морем, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ані він, ані міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не були запрошені на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій розглядатиметься питання чорноморського судноплавства та на буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про це Зеленський сказав журналістам у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогоднішній день не запрошували", - сказав президент, відповідаючи на запитання ЗМІ.

За його словами, він обговорював із президентом Туреччини Реджемоп Тайіпом Ердоганом серед інших і питання посередництва турецької сторони щодо розблокування українських портів.

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Президент також повідомив, що переговори про вивезення зерна ведуться з ООН, а також з країнами Балтії та з Польщею - про вивезення певного обсягу залізницею, проте цей напрямок не є пріоритетним через великі терміни постачання.

Через одеські порти, за його словами, Україна може вивозити 10 млн. тонн зернових щомісяця.

"Якщо зараз у нас там 22-25 млн тонн заблоковано, але восени у нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо", - наголосив Зеленський.

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На запитання, за яких умов Україна може піти на розмінування узбережжя одеських портів і хто має бути гарантом, щоб українська сторона на це пішла, він відповів: "Вважаю найміцнішою гарантією - це наше відповідне озброєння, яке буде розміщене в регіоні, розблокування того чи іншого іншого коридору до порту вивезення зерна".

"Ми над цим працюємо з конкретними державами, з конкретними антикорабельними системами. Ми працюємо та потроху отримуємо вже, можу вже констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія", - додав Зеленський.