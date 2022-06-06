Зеленський про бої за Сєверодонецьк: "Якщо ви відходите на кращі позиції, то потім вам буде дуже дорого повертатися"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо відійти від Сєвєродонецька, а потім знову наступати, то людські втрати будуть набагато більшими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Сєвєродонецька. Там залишилося 10-15% населення, що ми розуміємо. У Лисичанську приблизно така сама ситуація… Людей там дуже мало, все це сьогодні такі "мертві міста". Тому, коли ви ставите запитання, чи варто боротися, то треба розуміти, за що ми боремося, по Сєверодонецьку. Чи не краще відійти, бо у нас там кращі позиції. Ви маєте також знати, що якщо ви відходите на кращі позиції, то потім вам буде дуже дорого повертатися з точки зору кількості вбитих своїх людей і кількості втрат. Потім буде дуже дорого", - зазначив Зеленський під час спілкування із журналістами у понеділок.

Президент наголосив, що необхідно знати ціну всіх своїх дій. "Наразі стоїмо і втрачаємо людей, відійдемо на кращі позиції і якщо вирішимо наступати - втратимо набагато більше", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хлопці викладаються на повну, - Зеленський вручив нагороди воїнам на передових позиціях під Лисичанськом. ВIДЕО

Зеленський повідомив, що рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації, яка складатиметься там надалі, але зазначив, що у разі відступу необхідно буде мати вп'ятеро більше техніки для наступу.