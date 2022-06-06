Зеленський про ставлення до вислову "хороший росіянин - мертвий росіянин": Якщо він прийшов забрати наше життя - позбудеться свого

Президент Володимир Зеленський вважає, що всіх російських загарбників, які вторглися в Україну позбавляти життя українців, треба ліквідувати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, так вінвідповів на запитання журналіста про ставлення до висловлювання "хороший росіянин - мертвий росіянин".

Зеленський згадав, що подібний вислів "був про індіанців" і він "досить цинічно звучить щодо індіанців".

У 1869 році генерал армії юніоністів Філіп Генрі Шерідан провів конференцію з 50 індіанськими вождями на так званій Індіанській території (пізніше частина Оклахоми). Коли йому представили вождя команчів Тока-а-вея, індіанець сказав: "Мене Тока-а-вей, мій хороший індіанець". Повідомляється, що Шерідан посміхнувся і відповів: "Єдині хороші індіанці, яких я коли-небудь бачив, були мертвими". Пізніше висловлювання перетворилося на "хороший індіанець - мертвий індіанець".

"Кожен російський військовий, який прийшов на нашу землю і забирає життя наших людей... Ми зробимо все, щоб позбавити його цієї можливості. Позбавити його життя. Якщо він забирає наше життя - позбавлятимемо їхнього життя", - відповів президент.

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