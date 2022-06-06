У Придністров’ї повідомили про чергову "диверсію" - цього разу проти російських "миротворців"
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Органи влади невизнаного Придністров’я заявили, що в неділю невідомі скинули з безпілотників дві бомби на територію автопарку російських військ у регіоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив так званий "слідчий комітет Придністров’я".
"5 червня 2022 року приблизно о 5 годині 10 хвилин на територію автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я в районі населеного пункту Володимирівка невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, ймовірно гранати РГД-5", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих і руйнувань немає. "Слідчі" Придністров’я порушили кримінальну справу за статтею про "диверсію".