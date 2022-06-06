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США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк

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США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк
Сполучені Штати нарощуватимуть безпрецедентний рівень своєї допомоги і робитимуть все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк за результатами зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Як я сказала Олексію Резнікову, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", - зазначила пані посол.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо, Америко!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    God bles America!
  • Maxim Ak-Murza
    США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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