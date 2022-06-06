США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк
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Сполучені Штати нарощуватимуть безпрецедентний рівень своєї допомоги і робитимуть все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк за результатами зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"Як я сказала Олексію Резнікову, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", - зазначила пані посол.
Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022