США робитимуть все можливе для зміцнення України на полі бою, - посол США Брінк

Сполучені Штати нарощуватимуть безпрецедентний рівень своєї допомоги і робитимуть все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у Твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк за результатами зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Як я сказала Олексію Резнікову, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою", - зазначила пані посол.

Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022

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