Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Сєверодонецьком та блокуванні наших військ у районі Лисичанська, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 06.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 103 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Обстановка особливих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова. Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території РФ. Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

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Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

Наші воїни утримують контроль у місті Сєверодонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.