У Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з окупантами, - КримSOS
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація КримSOS.
"Лікарі у Херсоні масово відмовляються співпрацювати з окупантами. Наразі є інформація про те, що лікарі оформлюють відпустки або заяви на звільнення, щоб уникнути тиску з боку військових РФ", – розповів Голова правління КримSOS Денис Савченко.
Також стало відомо, що місцеві лікарні можуть перетворити на шпиталі для військових, щоб лікувати російських солдатів.
"У Херсоні окупанти намагаються перетворити одну з лікарень на воєнний шпиталь для російських солдатів. Однак, можливий варіант і вивезення обладнання. Представники окупаційної влади фотографують обладнання в медичних закладах", – додав Денис Савченко.
Невідомо, якою є ситуація щодо ліків безпосередньо в медичних закладах. Раніше повідомлялося про те, що ситуація з ліками для цивільного населення критична – близько 90% аптек у Херсоні та області не працюють.