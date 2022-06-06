Українцям не варто розслаблятися, бо ситуація може повернутися дуже непрогнозовано, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський радить людям не розслаблятися, адже триває війна і ситуація може розгортатися досить неочікувано.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би, щоб люди розуміли, що війна може бути усюди, тому що якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно. Куди він далі може піти? Якщо він піде на південь нашої держави, то будуть постійні ракетні удари й по центру України, по всіх наших стратегічних підприємствах. Все це не просто так відбувається. І може бути будь-яке повернення на ті території, які були десь окуповані", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ми не знаємо, чого ще можна очікувати від тих людей, яким не можна довіряти (російського керівництва).

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