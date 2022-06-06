Випадки сексуального насильства в Україні не можуть бути амністовані, - доповідь у Радбезі ООН

Ухвалені раніше документи Ради Безпеки ООН засуджують будь-які форми сексуального насильства, яке ніколи не може бути пробачене, виправдане або амністоване.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказала спеціальна представниця із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні.

Вона підкреслила, що кількість повідомлень про сексуальне насильство постійно зростає.

"З червня група зі спостереження за дотриманням прав людини Управління Верховного комісара ООН отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язані з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", - зазначила вона, зауваживши, що більшість повідомлень (56) стосуються жінок.

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Водночас, додала Паттен, ці дані - лише верхівка айсберга й не відображають масштабів сексуального насильства, зумовленого війною Росії проти України.

"Я очікую подальших консультацій з представництвом російської федерації при ООН щодо можливих форм співпраці в цій сфері, включно з полегшенням доступу в райони, що не перебувають під контролем українського уряду", - сказала вона.

Як повідомлялося, у понеділок Рада Безпеки ООН розглядає питання сексуального насильства і торгівлі людьми в контексті російської агресії проти України.