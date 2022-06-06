Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді обговорюють надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.
"Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді", - написав Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.
"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - додав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.