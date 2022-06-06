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Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль

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Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді обговорюють надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.

"Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді", - написав Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не надо делать то что и так уже произошло. Займись экономикой страны, а не пиаром...
  • Viktor 8e21d3f0
    Бажано, щоб англійську вивчали в школі на такому рівні, щоб можна було серіали і фільми, відзняті англійською, не перекладати на українську. А дивитися в оригіналі, як це давно відбувається в Швеції чи Данії.
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Які ви розумні. Нічого,що я вас за русскім кораблем пошлю?
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