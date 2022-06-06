Київ отримав перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі", - Associated Press

Російські окупанти передали Україні перші тіла українських захисників, які загинули на заводі "Азовсталь" - це відбулося в рамках обміну тілами 4 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП про це пише Associated Press

Росія розпочала передачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі "Азовсталь".

Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців, витягнутих з руїн розбомбленого заводу, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.

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Про вилучення останків бійців з руїн "Азовсталі" український уряд не повідомляв, але родичі солдатів, які загинули на заводі, обговорили процес із журналістами.

Жорін підтвердив, що останки, витягнуті з "Азовсталі", були серед тих, які обміняла Україна та РФ у кількості 160 на 160. Обмін відбувся 4 червня, але в українському міністерстві деталей не повідомляли.

Брат бійця "Азова", який зник безвісти і імовірно загинув на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з "Азовсталі" були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.

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