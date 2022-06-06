Увечері 6 червня рашисти з мінометів тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ
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Сьогодні між 18-19 годинами прикордонники тричі фіксували обстріли української території з боку РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зокрема близько 18-ї години ворог з боку російського села Чорноземний городок мінами калібру 120 мм обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини.
Ще два обстріли рашисти вели по Сумщині. По прикордонню Охтирського району ворог випустив 6 мін, цю ж ділянку сьогодні атакував російський дрон, який скидав вибухові пристрої.
Ще 17 мін ворог випустив по прикордонній території Сумського району.