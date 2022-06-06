США в ООН закликають до правосуддя над російськими військовими-ґвалтівниками

Насильство, зґвалтування та інші воєнні злочини з боку російських військових в Україні не можуть залишатися безкарними, а жінки і діти, які залишаються в Україні чи стали біженцями, мають бути захищені міжнародною спільнотою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, із такою заявою виступила в понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні постійна представниця США при Організації Лінда Томас-Грінфілд.

"Як члени Ради Безпеки ми не маємо мовчати, ми повинні прагнути й добиватися правосуддя в інтересах постраждалих, і ми повинні зробити все, щоби не допустити подальшого насильства",- заявила постпред США.

Вона підкреслила, що відповідальність за скоєння сексуального й іншого насильства покладається насамперед на Росію.

Томас-Грінфілд нагадала, що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 1820, яка визнає зґвалтування та інші види сексуального насильства воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Міжнародне гуманітарне право (МГП) прямо забороняє такі дії.

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"Тому Росія має вжити заходів щодо своїх збройних сил і маріонеткових угруповань, щоби забезпечити виконання цієї резолюції і МГП. Росія мусить припинити зґвалтування, насильство та злодіяння, які вчиняють російські сили", - наголосила американська дипломатка.

Вона також закликала Москву зупинити "нічим не спровоковану війну" в Україні.

Представниця США нагадала, що з України продовжують надходити повідомлення про насильство з боку російських солдатів на захоплених територіях, яке вчиняється холоднокровно, а також про тортури та страти людей.

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"Російські солдати вибивають двері у підвалах, де переховуються жінки, ґвалтують їх. Ці жахливі дії відбуваються на очах у їхніх дітей, а російські солдати ще й знімають це на відео. Від цього кров холоне", - наголосила Томас-Грінфілд, зауваживши, що про багато випадків досі ще невідомо.

Крім того, за її словами, жінки і діти, які становлять близько 90% українських біженців, також перебувають у зоні високого ризику щодо насильства й сексуальної експлуатації. Томас-Грінфілд вказала на повідомлення, що на біженок з України, які намагаються отримати захист за кордоном, відбуваються "полювання" з боку торгівців людьми.

Як повідомлялося, у понеділок Рада Безпеки ООН розглядає питання сексуального насильства і торгівлі людьми в контексті російської агресії проти України.