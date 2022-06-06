Росія надсилає багато "гарматного м'яса", що уповільнює перемогу над нею, - Данілов

Росія очевидно готова жертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань, тому Україні стало важче утримувати позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.

Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.

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"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.

Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".

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