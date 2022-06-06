Росія надсилає багато "гарматного м'яса", що уповільнює перемогу над нею, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.
Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.
Також читайте: Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати
"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.
Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".