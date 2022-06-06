Монастирський і Брінк обговорили подальшу взаємодію - розслідування воєнних злочинів, розмінування території та оснащення підрозділів МВС
Про це під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У відомстві зазначили, що це перша офіційна зустріч очільника МВС України та Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні з моменту її призначення. Під час зустрічі Монастирський і Брінк поділилися баченням основних напрямків взаємодії.
"Під час розмови Монастирський озвучив ключові напрями роботи міністерства у період війни. Серед них - доозброєння, належне оснащення бойових підрозділів системи МВС, зниження рівня злочинності й розслідування воєнних злочинів, розмінування територій після бойових дій, відновлення критичної інфраструктури ДСНС та НПУ і запобігання торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що питання запобігання торгівлі людьми обумовлене великою кількістю вимушених переселенців, які залишили власні домівки та країну.
"Над цими питаннями щоденно працює вся команда МВС. Крім того, я особисто буду озвучувати їх на зустрічі з послами "Великої сімки", – підкреслив він.
Зі свого боку, Брінк, відповідаючи на запитання міністра про бачення пріоритетів у роботі Посольства США в Україні, назвала п'ять основних напрямів. Більшість з них стосуються безпекового блоку.
"Моїм першим пріоритетом є допомогти вам захищатися. Другим – допомога людям, які цього потребують. Це стосується особливо гуманітарних питань і їх фінансування. Третє – підтримка системи правосуддя в Україні. Четвертим є убезпечення стійкості нашої й вашої держав. Це стосується і зброї, і безпеки громадян", - поінформувала вона.
За словами дипломатки, п'ятим пріоритетом є відновлення роботи посольства.
"Я хочу відбудувати його зсередини, щоб мати змогу результативно працювати з командою вже сьогодні", – зазначила Брінк.
Сторони також обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовилися про спільні зусилля для відновлення миру в країні.