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Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини

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Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини
Речник уряду Греції Іоанніс Ойконому заявив, що країна передасть Україні радянські бронетранспортери тільки після отримання взамін сучасних німецьких БМП Marder.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як пояснив Ойконому, рішення відтермінувати передання БМП Україні пов’язане з конфліктом Афін та Анкари: Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина.

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Нагадаємо, в середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.

Проте, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передасть Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершено процес передання техніки Греції.

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Топ коментарі

  • olele
    Ім'я і національність@Ukrostap

    Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.

    Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не обращайте внимание на треп этих стран. Толку не будет. Надо надеяться на страны, которые действительно нам союзники.
  • Green sheet
    Короче все понятно. Договорились друг на друга пальцами тыкать. Ето все что нужно знать о *гарантиях безопасности* которые нам навязывают вместо НАТО. С такими *гарантиями* нас 100 раз захватят прежде чем европи***сы дадут нам ржавый патрон
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