У Києві затримано трьох людей, які фотографували руйнування від ракетного удару та пересилали фото на російський номер, - Патрульна поліція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Патрульної поліції Києва.
"Трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора", - йдеться у повідомленні.
Також у неділю під час несення служби на одному з блокпостів у Оболонському районі увагу Києва інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса.
"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що це - 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни", - поінформували правоохоронці.
Патрульні передали всіх затриманих слідчо-оперативній групі.
У відомстві закликали громадян бути пильними і, побачивши підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами, розвідниками або мародерами, терміново телефонувати за номером 102.