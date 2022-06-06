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У Києві затримано трьох людей, які фотографували руйнування від ракетного удару та пересилали фото на російський номер, - Патрульна поліція

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У Києві затримано трьох людей, які фотографували руйнування від ракетного удару та пересилали фото на російський номер, - Патрульна поліція
Правоохоронці затримали у Дарницькому районі столиці трьох чоловіків, які фотографували руйнування, завдані російськими ракетами, та пересилали фото на російський номер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора", - йдеться у повідомленні.

Також у неділю під час несення служби на одному з блокпостів у Оболонському районі увагу Києва інспекторів привернув пасажир міжміського автобуса.

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"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка. Виявилося, що це - 54-річний громадянин, ймовірно, учасник незаконних збройних формувань на сході країни", - поінформували правоохоронці.

Патрульні передали всіх затриманих слідчо-оперативній групі.

У відомстві закликали громадян бути пильними і, побачивши підозрілих осіб, які можуть бути диверсантами, розвідниками або мародерами, терміново телефонувати за номером 102.

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Топ коментарі

  • Amber
    Розстріляти на місці потрібно було цих тварюк продажних😠
  • Aleks_15
    затримали, затримали......... есть факт, на подвал, чтобы и адреса никто не нашел.
  • Вова БК
    Таким треба руки відрубати
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