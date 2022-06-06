До України 7 червня прибуде незалежна місія ООН із розслідування порушень прав людини, - Кислиця

7 червня в Україну прибуде перша місія членів незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень прав людини.

Про це 6 червня у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому темі загроз сексуального насильства у контексті війни РФ проти України, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Уповноважені мають відвідати кілька місць в Україні, щоб дістати з перших рук інформацію про ймовірні порушення прав людини та зловживання, а також зустрітися з жертвами, свідками та вимушеними переселенцями", – сказав Кислиця.



Він зазначив, що скарги на сексуальні злочини, скоєні окупантами, зафіксовані у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях, а серед жертв російських ґвалтівників були неповнолітні та літні жінки. Також зареєстрували смертельні випадки, додав Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН, - Мішель

"Російські окупанти замітають сліди, спалюючи тіла закатованих і зґвалтованих мирних жителів", – наголосив постпред України при ООН.



Росія "має припинити зґвалтування, насильство і злочини, скоєні російськими силами", підкреслила під час виступу постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.



Вона нагадала, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка визнає зґвалтування та інші види сексуального насильства воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісари ООН їдуть в Україну по дані "з перших вуст" про порушення на війні

"Російські солдати вибивають двері у підвалах, де ховаються жінки, ґвалтують їх. Ці жахливі дії відбуваються на очах у їхніх дітей, а російські солдати ще знімають це на відео. Від цього кров холоне", – заявила Томас-Грінфілд.



Вона вказала, що відповідальність за скоєння сексуального та іншого насильства покладають насамперед на РФ.



Спеціальна представниця з питань сексуального насильства під час військових конфліктів Праміла Паттен на засіданні Ради безпеки ООН сказала, що кількість повідомлень про сексуальне насильство в Україні постійно зростає.



"З червня група зі спостереження за дотриманням прав людини Управління Верховного комісара ООН дістала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства", – зауважила вона.



Більшість повідомлень (56) стосуються жінок, додала Паттен.



Водночас, за її словами, ці дані не відбивають масштабів сексуального насильства, спричиненого війною РФ проти України.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/v-ukrajinu-7-chervnja-prijide-komisija-oon-z-rozsliduvannja-porushen-prav-ljudini-kislitsja-1611885.html

Читайте також: Росія хоче створити глобальну продовольчу кризу, - Кислиця