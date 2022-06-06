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Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель

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Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель
Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, що сприятиме розвитку продовольчої кризи у світі.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий російський ракетний удар спричинив глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві. У світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічною", - написав Боррель у твіттері.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві внаслідок ракетних ударів російських окупантів горять склади із зерновим шротом. ФОТО

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Это к разговорам о разблокировке поставки зерна через порты Украины.
    Куйлу это надо только для высадки десанта в Одессу и Черноморск.
  • Dust
    дехто ще сумнівається, що Голодомор в Україні був штучний
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