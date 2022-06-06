Британські консерватори проголосували за вотум довіри Джонсону - він залишається на посаді

Депутати-консерватори проголосували у закритому режимі по вотуму недовіри Джонсону. За його відставку не набралось потрібної кількості голосів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

"Депутати-консерватори голосували за те, чи залишити Бориса Джонсона на посаді лідера. Голосування було закритим, результати були оголошені о 23.00 (за київським часом) .

Джонсон прибув на голосування в парламент, перед якою відбулася його закрита зустріч з депутатами.

"Я знову переможу для вас", — сказав Джонсон депутатам на цій закритій зустрічі перед голосуванням.

Борис Джонсон отримав вотум довіри від депутатів-торі з 211 голосами проти 148. Це означає, що він залишиться на посаді прем’єр-міністра.

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