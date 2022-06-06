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У Невзорова ще немає українського громадянства, – Данілов

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У Невзорова ще немає українського громадянства, – Данілов
Російський журналіст Олександр Невзоров ще не отримав українського громадянства.

Про це в ефірі "24 канала" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", – пояснив Данілов.

Секретар СНБО наголосив, що громадянство України – це дуже поважна річ. Саме тому всі, хто хоче його отримати, безумовно, мають поважати наші закони та Конституцію.

Як зазначив Данілов, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. У разі її успішного виконання можна отримати громадянство України. Також він додав, що в нашій державі є тільки одне громадянство, тому аби його отримати – необхідно позбавитись попереднього. Після цього можна заповнювати документи на отримання українського паспорта.

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"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", – наголосив Данілов.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Дізнались про реакцію суспільства та зʼїхали.
  • 5 копійок
    Пішли відмазки сивочолого ЗЕ.
  • olele
    отползают, бггг

    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    Гм, а в нас що, вже фсбшної аґентури забракло, що нам "потомственного чекіста" Сашу-"Няшого" так оце притьмом, як "на укрєплєніє лінії фронта", в співвітчизники перекинули? (авжеж, я з тих, хто прекрасно пам'ятає вільнюську криваву зиму 1991-го - і як прохановєц Саша Нєвзоров, чий дєдушко-гебіст по війні трудився в Литві карателем, славив своїм патріотічєскім кіном подвіґ Вільнюсского ОМОНа, - сподіваюсь, йому тепер щоночі в сні розчавлена танком Лорета Асанавічуте являється, і кокаїн не бере...). Схоже, саме час пригадати собі початок цієї кампанії - в 2015-му, коли нам заспіввітчизнили були іншого Сашу-чекіста - Боровіка, і навіть ледь не втулили його в мери Одеси (він, йолоп, проколовся тоді з розмальованим пенісами укр. прапором на виставці, цей новий Саша далеко розумніший!), а також "потомственну" Машу (де вона, до речі, хтось про неї щось чув?), - і стало ясно, що треба терміново приймати новий Закон про громадянство й розробляти для всіх тих, голінних до нашого паспорта, "Саш-і-Маш" програму екзамену з мови, історії й Конституції України, бо інакше біда...

    Дуже прикро, що знов доводиться повторювати те, що вже мало бути пройдене (про "соціальні ліфти" тільки подбали, але в інтересах зовсім не України, а таки тої самої "2.1", тож більше нічого "підказувати" не буду, просто - лапи геть від Володимирового тризуба, наше громадянство оплачується кров'ю наших Воїнів, це, даруйте, не туалетний папір для роздачі на вимогу, тож для початку хотілось би почути пояснення - за які такі заслуги перед Україною російський пропаґандист, заслужений інформкаратель дружнього нам народу Литви, визнаний гідним українського громадянства?).

    Росія 2.1: Перезавантаження, або пастка для еліти - https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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