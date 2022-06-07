Повідомлено про підозру росгвардійцю, що керував захопленням заручників у лікарні окупованої Бучі, - Офіс генпрокурора

Заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення - військової частини № 6720 військ національної гвардії Російської Федерації, який командував захопленням заручників у лікарні під час окупації Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у м. Буча. За його наказом, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу.

Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча", - йдеться у повідомленні.

Окупант підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни і підбурюванні до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).

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