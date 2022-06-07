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Український Донбас стоїть на 103-й день війни, - Зеленський

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Український Донбас стоїть на 103-й день війни, - Зеленський
Російська армія намагається задіяти на донбаському напрямку додаткові сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Але 103-й день - і український Донбас стоїть. Стоїть міцно", - заявив він.

За його словами, "наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої". "Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння", - сказав президент.

"Робимо все для оборони і на запорізькому напрямку, на миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів, і захищає нашу державу", - сказав також Зеленський.

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Топ коментарі

  • Fish Man
    Чому 103-й? 8 років війна йде...
  • kelt kant
    Шут гороховый, если ты не сбежал 103 дня назад, то это не значит, что война с москалями длится всего 103 дня... Украинцы воюют уже 8 год, пока ты, ватный мерзавец, Украину со всех подмостков поносил и ноги об украинцев вытирал в своих интермедиях для ватных имбициллов.
  • Kan Kan 21c2f560
    Луганская область практически под окупацией,а свободная часть Донецкой тоже существенно поубавилась, а остаток разрушен. Так что Вова не ври нам что Донбас стоит. Нет его уже и ты виновен в этом, ты все просрал, ты загубил миллионы людских судеб и десятки тысяч жизней, своей безответственной политикой. Ведь на тебя возлагали надежлы на мир, а получили войну, потому что Путин пришел тебя свергать видя в тебе размазню у которого ослаблена тобою же армия.
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