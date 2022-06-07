Зеленський відзначив нагородами 121 українського воїна

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 121 українського військового.

Про це Глава держави повідомив у відеозверненні до громадян, передає Цензор.НЕТ.

"17 864 учасники бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно", - сказав Зеленський.

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