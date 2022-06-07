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Ми обіцяємо швидке постачання зброї на тлі "незначних успіхів" Росії, - Білий дім

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Ми обіцяємо швидке постачання зброї на тлі "незначних успіхів" Росії, - Білий дім
Влада США продовжить представляти військову допомогу Києву на тлі "незначних успіхів" Росії. Білий дім робить все можливе, щоб нова зброя якнайшвидше прибула в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

"Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію", - сказала Жан-П'єр.

У Білому домі підкреслили, що США "мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили".

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Топ коментарі

  • Oleksandr Yushchuk
    Хороша новина.
    Ленд-ліз пливе.
    Частина прибуває літаками.
    Хотілось би вчора, але ..
  • Дик Шелдон
    Цікава ситуація. Результат нашої війни залежить не від українців чи кацапів. Тому що бажаючих здолати орду у України достатньо, так і гарматного м'яса у Путіна. Результат війни в Україні у руках США та Байдена. Від їхнього постачання ЗСУ ******** зброєю. І в цієї ситуації ми нічого зробити не можемо, крім як чекати і надіятися. Але треба сказати чесно, нам союзники не дають достатньо зброї, щоб ми перемогли.
    4 установки HIMARS, коли ЗСУ потрібно на багато більше, десятки і навіть сотні, для перелому на фронті, це просто смішно. Кожне зволікання у постачанні зброї це життя наших воїнів, це життя нас з вами.
  • Віктор Павленко
    Даючу руку не кусають, придурки. Нам (Україні) хтось, щось винен? Ми вже є членом НАТО? зЕленоморді хіба не розвалювали саму ідею вступу доНАТО, хіба не знищували оборонний потенціал України? Тепер ви, придурки, ще гавкаєте на США ТА НАТО? Без Західної зброї (країн НАТО) в України не було би жодного шансу встояти перед лаптями.
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