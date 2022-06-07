За вечір 6 червня ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині, - ОВА

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів, і, ймовірно, із САУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

"Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета. Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає".

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