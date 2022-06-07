Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук

Голова ВР Руслан Стефанчук у Франції заявив, що якщо Україна наприкінці червня не отримує сигналу про перспективу членства в Європейському Союзі, цей сигнал отримає Путін.

На цьому Стефанчук наголосив в ефірі французького телеканалу BFMTV, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що здійснює своє турне країнами ЄС для того, щоб щиро поговорити про дві основні речі: подякувати тим, хто підтримує Україну на шляху до ЄС, і чесно поговорити зі скептиками про те, що ще треба зробити для того, щоб вони сказали, що Україна "гідна".

"Для нас дуже важливо в кінці червня, 24 числа, отримати народу України чіткий сигнал про те, що його боротьба не на марно, про те, що жертви, які сьогодні українці кладуть на вівтар свого прагнення європейської перспективи, ті свої життя, які вони кладуть за європейські цінності, вони чуються у Європі. Якщо цього сигналу не буде, то цей сигнал отримає путін. І про це теж кожному лідеру європейської країни треба пам’ятати", - зазначив Стефанчук.

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