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Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

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Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки
Президент США Джо Байден 24 лютого розпорядився розсекретити розвідувальні дані щодо очікуваного вторгнення Росії в Україну. Це зробили через те, що партнери та союзники США скептично ставилися до слів про плани Москви на війну.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до їхніх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу було досить багато скептицизму", - сказала вона.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав:"вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову спілкуватися і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливості російського вторгнення", - додала Гейнс.

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Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    Не нагнетайте, сказал Зеля и поехал на шашлыки
  • Ярослав Рябченко
    напомню чуть раньше зеленский "рассекретил" пленки российского агента деркача с переговорами Байдена и Порошенко. Большое уважение, Байдену, что после этого в интересах Украины он продолжил отношение с зеленским
  • krot_lub
    Після нашої перемоги не вистачит стовпів щоб повісити всіх зрадників.
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