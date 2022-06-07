Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Наше завдання мінімум - утримувати військовополонених у таких умовах, аби потім ніхто не міг говорити про те, що ми катуємо таких осіб, вчиняємо воєнні злочини щодо них тощо. Російські військовополонені - це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - розповів Малюська.
За його словами, такі витрати на утримання полонених виправдані, адже умови для них мають відповідати Женевській конвенції.
Росіяни ж до українських полонених ставляться по-різному, додав Малсюька. До когось ставлення стабільно нейтральне. Когось утримують в неналежних умовах, а когось і катують.
"Ще раз наголошу: ми - цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують", - сказав міністр.