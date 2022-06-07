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Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст

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Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст
Щомісяця на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного військовополоненого потрібно 3000 гривень. Додаткові витрати необхідні на медичне обладнання, ліки та зарплату персоналу.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наше завдання мінімум - утримувати військовополонених у таких умовах, аби потім ніхто не міг говорити про те, що ми катуємо таких осіб, вчиняємо воєнні злочини щодо них тощо. Російські військовополонені - це, у першу чергу, обмінний фонд, щоб наших українських захисників визволити із ворожого полону", - розповів Малюська.

За його словами, такі витрати на утримання полонених виправдані, адже умови для них мають відповідати Женевській конвенції.

Росіяни ж до українських полонених ставляться по-різному, додав Малсюька. До когось ставлення стабільно нейтральне. Когось утримують в неналежних умовах, а когось і катують.

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"Ще раз наголошу: ми - цивілізована країна, а це зобов’язує тримати себе у руках та робити все у межах міжнародних норм, не дозволяючи собі опускатися до рівня ворога, який перебуває за межами цивілізації. Зараз усі ми є свідками роботи об’єднаної цивілізації в рамках верховенства права проти варварів, які такими правилами гребують", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

    Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
  • Ted 7b76f4bb
    То може пенсіонерам здаватися в полон??
  • Вадим Владимирович 587dba0e
    Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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