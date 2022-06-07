Україна повинна мати центральну роль в переговорах щодо "зернового коридору", - Держдеп США

Україна має отримати ключову роль у переговорах щодо розблокування портів із зерном. Візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини не розв'язує проблему експорту.

Про це заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для розв'язання питання щодо розблокування експорту зерна.

"Я впевнений, що однією зустріччю не вирішиш цю проблему. Цей виклик вимагає включення України на центральну роль", - заявив Прайс.

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Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія і Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Однак вони не погоджували свої плани з Україною.

Президент Україна Володимир Зеленський сказав, що представників нашої держави не запросили на переговори між Росією та Туреччиною щодо розблокування експорту зерна.