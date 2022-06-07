Бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Відбито штурм військ РФ у напрямку Новоохтирки та Воронового, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора.

"Також руйнувань зазнали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, а також загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це два чоловіки та жінка", – повідомив Гайдай.

Ще зранку 6 червня, як додає він, стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

















Також читайте: Ситуація в Сєверодонецьку дещо погіршилася, наразі ЗСУ утримують позиції в промзоні, - Гайдай. ФОТО

Наразі, за словами Гайдая, ворог продовжує штурм Сєверодонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

Також очільник регіону нагадає, що протягом минулої доби відбито десять атак ворога на Донбасі, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".