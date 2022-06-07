Якщо ЗСУ підуть із Сєверодонецька, це не буде "трагедією", - Данілов
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілова сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування.
"Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов.
FT з посиланням на радника уряду України з питань безпеки пише, що для контрнаступу та звільнення захоплених земель на сході та півдні Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 людей, а також - сотні ракетних установок, артилерія, літаки, танки та тисячі безпілотників.
Секретар РНБО заявив, що впевнений у поверненні захоплених територій, а зброя, необхідна для контрнаступу, "обов’язково надійде". Наразі українським військовим складно через готовність Росії жертвувати власними військами заради незначних територіальних вигод.
"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато цього гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І цей процес, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.