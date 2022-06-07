Зеленського просять законодавчо визнати початок російсько-української війни з 20 лютого 2014 року, - петиція

На сайті Офісу Президента в розділі "Петиції" розпочато збір підписів за петицію, яка має на меті законодавчо визнати початок російсько-української війни з 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розміщену петицію.

Автором петиції є Алла Кондакова. Наразі зібрано майже 300 голосів із необхідних 25 тисяч.

"Бойові дії на території України розпочалися з 20 лютого 2014 року, доказом того є самовідданий захист Захисниками, Захисницями, Добровольцями територіальної цілісності, суверенітету та незалежності у бойових зіткненнях з армією російської федерації:

- окупація Криму Російською Федерацією;

- тимчасова окупація частини Донецької та Луганської областей;

- Савур – Могила;

- Іловайск;

- Донецький та Луганський аеропорт ;

- Дебальцево;

- Авдіївська промзона і багато інших стратегічних плацдармів, де виборювалася незалежність нашої України", - йдеться у документі.

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"2022 рік - повномасштабне вторгнення Російської Федерації, героїчні бої по захисту міст Києва, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Сум, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Миколаїва, Херсона, Одеси, Донецької, Луганської областей.

Це і є продовження російсько-української війни, яка розпочалася локально у 2014 році.

Дуже важливим історичним фактом в історії України - є юридичне визнання Державою на законодавчому рівні початку російсько-української війни саме 20 лютого 2014 року", - зауважує автор петиції.