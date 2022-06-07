Обстріли Запорізької області: у Гуляйполі росіяни поранили дитину, - ОВА

Чергових російських артобстрілів зазнали міста Гуляйполе, Оріхів та село Преображенка.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

" Унаслідок російських артилерійських ударів в районі Гуляйполя окупанти нанесли вогнепальне поранення дитині 2012 р. н., крім цього, було частково пошкоджено п'ятнадцять будинків, дві квартири, автомобіль та приміщення магазину", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА додали, що ворог обстрілював позиції підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське, Комишуваха, Темерівка, Гуляйполе, Червоне, Таврійське, Затишшя, Малинівка, Новосілка, Староукраїнське, Привільне та Вільне поле.