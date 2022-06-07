Якщо РФ не припинить блокаду українських портів, має бути терміново заблокований весь російський експорт, - Порошенко

Петро Порошенко, який перебуває на Європейському Фінансовому Конгресі у польському місті Сопот, закликав до тотальної блокади російського експорту.

Він наголосив, що українські порти мають бути розблоковані не лише для експорту зерна, а й інших товарів, а також для імпорту сировини для вітчизняної промисловості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Чому ми говоримо тільки про експорт українського зерна, а не говоримо про експорт інших продуктів українського експорту. Чому ми не говоримо про імпорт через українські порти сировини, яка забезпечує робочі місця і функціонування української промисловості. Чому Росія, яка нібито веде переговори з Туреччиною з одного боку, бомбить ракетами транспортну інфраструктуру, яка доставляє це ж зерно в одеські порти, порти Дунаю і в такий спосіб намагається сьогодні обдурити світ", – зауважив Порошенко.

"Моя пропозиція абсолютно інша. Я вітаю зусилля Туреччини, яка погодилась забезпечувати, її військово-морські сили, ескорти торгівельних кораблів. Прохання, щоб це було не тільки зерно, а все, бо експорт України має функціонувати", – говорить Порошенко.

"Якщо Росія не припинить блокаду, ми маємо негайно протягом тижнів, якщо не днів забезпечити тотальну блокаду російського експорту. Всього, а не тільки зерна чи нафти, не тільки газу – всього. Тому що 80% російського експорту здійснюється морем", – констатує Порошенко.

"Сьогодні ми можемо застосувати такі саме механізми, як при арешті яхт російських олігархів. Ми можемо знайти такі самі механізми, які я застосовував, коли був акт агресії проти України в Керченській протоці. На підставі рішень судів ми будемо арештовувати російські судна, аж допоки блокада не буде знята. Це називається екстериторіальні санкції, які мають знаходитися в наступних пакетах. Всі пропозиції виписані", – зауважує п’ятий президент.

"Я використав трибуну Сопотського конгресу, для того, щоб запропонувати їх так само, як ми це зробили на Саміті і Конгресі Європейської Народної Партії, лідируючої політичної сили Євросоюзу. Ми запропонували президенту Єврокомісії, єврокомісарам подібні кроки із розширення санкцій, тому що в санкціях треба бути креативним, не тільки запроваджувати персональні санкції", – вважає Порошенко.

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"Якщо говорити про персональні, то це – список Бучі, бо не тільки Путін і його кліка, а кожен солдат, офіцер, генерал, який брав у цьому участь має знати, що відповідальність буде невідворотна і тому наступного разу, коли він буде застосовувати зброю проти цивільних, він тричі подумає і це його зупинить", – наголошує Порошенко.

"Питання санкцій було дуже ретельно пропрацьовано і запропоновано. Нам не треба допомоги в розмінуванні, ми самі знаємо дороги, які можуть використовувати торгівельні каравани під захистом Туреччини. Але нікому ми не дамо право доглядати, що це – зерно чи це олія, чи це сировина для харчування, чи це пальне, чи будь-що інше. Ми суверенна держава, яка має суверенні права в міжнародному Чорному морі, і ніякого іншого статусу ми росіянам не дамо зробити", – резюмує Порошенко.