Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу, - Шмигаль

На доручення президента України Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - зауважив він.

Як інформує очільник Кабміну, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - резюмує Шмигаль.

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