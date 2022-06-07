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Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу, - Шмигаль

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Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу, - Шмигаль
На доручення президента України Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - зауважив він.

Як інформує очільник Кабміну, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - резюмує Шмигаль. 

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
  • Ksenia VB
    Цікаво... щось знову в податках намутять.
    Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
  • Ivan Snigirenko
    А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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