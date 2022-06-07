Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупаційних військах на кількох напрямках: Знищено живу силу, уражено логістичні центри та склади із пальним

6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.