Окупанти вербують цивільних у "фільтраційні табори" Маріуполя, - Андрющенко

Російські окупанти здійснюють розсилку повідомлень, де пропонують роботу в "СІЗО" та "виправній колонії".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" в Маріуполі останніми днями отримують таку розсилку від так завного "мін'юсту днр". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори. Росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.

Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишних місць відбування покарань. Їхнє наповнення відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи", - йдеться в повідомленні.

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