Окупанти вирішили провести на Херсонщині "референдум" про "входження" до РФ

Окупаційна влада Херсонщини збирається влаштувати в області "референдум" для вирішення питання про його "приєднання" до Російської Федерації.

Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов - "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російській "Интерфакс".

"Звісно, це буде плебісцит. Це буде волевиявлення народу... Це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області щодо самовизначення. І наступним етапом будуть вибори", - сказав Стремоусов.

Він твердить, що Херсонська область нібито залишилася без законодавчої влади, і її тимчасово замінюватиме "громадська рада" окупантів.

Також читайте: Українська авіація завдала ударів на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

"Створено громадську раду, яку представляє народ, і вони прийматимуть проміжні рішення", - зазначив Стремоусов.

Раніше Стремоусов заявляв, що регіон може приєднатися до РФ через звернення до президента.