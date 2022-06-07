Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Окупанти вирішили провести на Херсонщині "референдум" про "входження" до РФ

26 34183
Окупанти вирішили провести на Херсонщині "референдум" про "входження" до РФ
Окупаційна влада Херсонщини збирається влаштувати в області "референдум" для вирішення питання про його "приєднання" до Російської Федерації.

Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов - "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російській "Интерфакс".

"Звісно, це буде плебісцит. Це буде волевиявлення народу... Це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області щодо самовизначення. І наступним етапом будуть вибори", - сказав Стремоусов.

Він твердить, що Херсонська область нібито залишилася без законодавчої влади, і її тимчасово замінюватиме "громадська рада" окупантів.

Також читайте: Українська авіація завдала ударів на Херсонщині й Миколаївщині, - Генштаб

"Створено громадську раду, яку представляє народ, і вони прийматимуть проміжні рішення", - зазначив Стремоусов.

Раніше Стремоусов заявляв, що регіон може приєднатися до РФ через звернення до президента.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Як увійдуть, так і вийдуть...
  • VOLVO XC 70
    что за ***** написал какая суверенность...кого чего.... говна Вовы в его жопе (идиома) .. так и пиши ты можешь считаешь что Крым РУССКИЙ РАШИНСКИЙ НУ НУ и что да ***** и насрать.. как и признание ЛНР-ДНР.. все *****....а лечение ОДНО..... УБИВАТЬ УБИВАТЬ и еще раз УБИВАТЬ ВРАГА...
  • Small Jerboa
    Брехня та рашистська пропаганда.
    Уйлу ні що НЕ ЗАВАЖАЄ оголосити про удари по їх території та повну мобілізацію.
    Бажали би це зробити - вже би зробили!
    Цими "референдумами" рашисти намагаються ЗЛЯКАТИ, але вони нічого не змінять у реальності.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини