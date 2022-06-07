"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич вважає, що демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

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