Новини • Війна

"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич

11 01735
"Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів", - глава МЗС Латвії Рінкевич
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич вважає, що демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Франції Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення.

Також читайте: Латвія заборонила російські канали до закінчення війни і повернення Криму Україні

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    А дехто намагається сохраніть літсо *****.
  • Mykola Trofimenko
    А макрон і боневтік дуже хвилюються
  • Sergii Ustim
    А хтось бачив в його очах мир...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини