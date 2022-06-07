Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

7 96211
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 360 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,

танків - 1390 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3416 (+16) од,

артилерійських систем - 694 (+4) од,

РСЗВ  - 207 (+0) од,

засоби ППО  - 96 (+0) од,

літаків - 212 (+1) од,

гелікоптерів - 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,

спеціальна техніка  - 53 (+0).

Також читайте: "Я уже, бл#дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС", - окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни. АУДIО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
  • частный сектор
  • Олег Кущ 3c573107
    Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини