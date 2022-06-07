Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 360 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31360 (+110) осіб ліквідовано,
танків - 1390 (+4) од,
бойових броньованих машин - 3416 (+16) од,
артилерійських систем - 694 (+4) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 96 (+0) од,
літаків - 212 (+1) од,
гелікоптерів - 177 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2),
крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2405 (+10) од,
спеціальна техніка - 53 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.