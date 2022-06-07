Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 360 осіб, 212 літаків, 177 гелікоптерів, 1390 танків та 3416 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 360 осіб.