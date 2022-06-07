Гендиректор МАГАТЕ бреше про запрошення від України відвідати окуповану Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"
Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
Там пояснили, що розцінюють повідомлення очільника МАГАТЕ як спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії.
"Насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" припустили, що саме російська сторона за згодою з МАГТЕ подбала, щоб агентсво "втратило контроль", і його гендиректор міг приїхати на станцію. Та нагадали, що близько 100 осіб у керівництві МАГАТЕ, зокрема й заступник гендиректора Михаїл Чудаков, мають громадянство РФ.
"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - наголосили в "Енергоатомі".