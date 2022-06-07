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Мама заступника командира полку "Азов" Паламара: Востаннє я його чула 20 травня, наразі зв'язку немає, запевняють, що тортур не ведуть

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Мама заступника командира полку "Азов" Паламара: Востаннє я його чула 20 травня, наразі зв'язку немає, запевняють, що тортур не ведуть
Мама заступника командира полку "Азов" Святослава "Калини" Паламара Лідія сподівається, що захисників "Азовсталі" обміняють та вони опиняться на свободі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Востаннє я його чула 20 числа, коли вже закінчилася, будемо казати евакуація мирних, поранених. І вже 20-го зранку був підписаний наказ скласти зброю і вийти командирам. Тоді він зателефонував і сказав: "Деякий час, мамо, ми не будемо мати зв'язку. Не переживай. Все буде добре", - зазначила жінка.

Водночас, вона не знає про умови, в яких зараз перебуває її син.

"Зв'язку немає, конкретного ми нічого не знаємо - чи є там Червоних хрест, чи є ООН. ... Нас запевняють, що тортур там не ведуть, що діти під наглядом, і що все з ними добре. Ми сподіваємось, все ж, що у них є людяність. Вони публічні люди. Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано. Що наші діти будуть обміняні і будуть живі", - додала вона.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Зеленський кинув азовців
  • олег иванов 9d1a2ffb
    А що відносно цього скаже верховний?Відосіка не буде?
  • Oleg Zaporogec
    Як і Журавля, хоча його могли б спробувати евакуювати за допомогою БПА Фантом
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