Новини

Навчальний рік стартує 1 вересня в режимі офлайн, - МОН

37 82137
Навчальний рік стартує 1 вересня в режимі офлайн, - МОН
Починаючи з 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", - пояснив він.

Він закликав українських дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

Також читайте: Міносвіти опублікувало рейтинг 200 найкращих університетів України

Топ коментарі

  • Андрій Андріїшин
    Довбойоби. Жодного справжнього укриття немає. Підвал не укриття. Яка ***** буде відповідати за життя дітей та педагогів.
  • Bohdanov Dmytro
    М'яко кажучи дуже спірне рішення
  • Alexander Gritsunov
    Людина, яка звикла відповідати за свої слова, таку заяву зараз би нізащо не зробила...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини