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"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"

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"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв знищити "покидьків та виродків".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас соратник російського диктатора не назвав персон.

"Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграм такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони покидьки та виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alex Vassago
    Покажіть це Шольцу і Макрону.
  • Старый зольдат
    Димон-утка (суднО) истерит потому что США отозвали визу единственному сыну Дмитрию Медведеву Илье. Этому утырку и 27-летнему чаду замглавы российского Совбеза дали 48 часов на то, чтобы "собрать манатки" и уехать из Соединенных Штатов.
  • Микола Ломакiн
    мал клоп да ванюч...
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