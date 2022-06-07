"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв знищити "покидьків та виродків".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас соратник російського диктатора не назвав персон.

"Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграм такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони покидьки та виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - йдеться в повідомленні.

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